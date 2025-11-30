Advertisement
Dr. Subhash Chandra: ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ

Dr. Subhash Chandra: 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ: ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:12 PM IST

Dr. Subhash Chandra: 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ: ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਸਨ।

ਜੋ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੀਡੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। 1992 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੈਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ 'ਜੋਖਮ ਭਰੇ' ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕਲੌਤਾ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਸੀ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਮ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆਸੈਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਂਡਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ - ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚੈਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਬੰਗਲਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਾਠੀ ਸੀਰੀਅਲ, ਅਭਲਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਯੂਕੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਜ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਟੀਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ (2003)
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਕੇਬਲ ਵੰਡ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਹੋਮ (ਡੀਟੀਐਚ) ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਵਿਭਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨਾ
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ), ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੀ5 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ - ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਓਟੀਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ-ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ।

