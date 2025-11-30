Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3024158
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Dr. Subhash Chandra Business Tips: ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ 10 ਵਿਚਾਰ; ਬਿਜਨੈਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

Dr. Subhash Chandra Business Tips: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:38 PM IST

Trending Photos

Dr. Subhash Chandra Business Tips: ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ 10 ਵਿਚਾਰ; ਬਿਜਨੈਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

Dr. Subhash Chandra Business Tips: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ 10 ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

1. ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ - ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਗਿਰਾਵਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

2. ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

3- ਨਾਕਾਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਹਨ

ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਸ਼ੋਅ 'ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਫਲਤਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉੱਦਮੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ; ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।

4- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ
ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5- ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਰ (ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਡਰ) ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜੋ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਾਓ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।

6- ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਓ; ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।

7- ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਮੁਖੀ ਬਣੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ।

8- ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੀ ਨਵੀਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। "ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ" ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

9- ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ; ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ, ਸਮਝ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

10- ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖੋ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ।

TAGS

Dr. Subhash Chandra Business TipsDr. Subhash Chandra BirthdayZee founder Subhash Chandra birthdaypunjabi news

Trending news

Dr. Subhash Chandra Business Tips
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ 10 ਵਿਚਾਰ; ਬਿਜਨੈਸ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ
Dr. Subhash Chandra
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ
The Pioneer
ਖੇਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਿਸ਼ਮਾ;ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿਛੇ ਵੀ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
Dr. Subhash Chandra
ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੋਗਲ... ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
December 3 liquor Shops Cloesd
3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
Bikram Majithia case
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ
Punjab School December 2025 Holidays
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ; ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
Dec 2025 Bank Holiday List
ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 17 ਦਿਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ; ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਸੂਚੀ
new rules from december 1
ਕੱਲ੍ਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ; ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
Andre Russell surprising decision
ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ