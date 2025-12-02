Advertisement
Earthquake News: ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਲੋਕ

Earthquake: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7:26 ਵਜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ 4.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ; ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਜੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:04 AM IST

Trending Photos

Earthquake News: ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (NCS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 4.2 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 7:26 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਤੀਬਰਤਾ: 4.2
ਸਮਾਂ: 07:26:35 IST
ਸਥਾਨ: ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ: 20.56° ਉੱਤਰ, 92.31° ਪੂਰਬ
ਡੂੰਘਾਈ: 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

NCS ਨੇ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭੂਚਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ (21 ਨਵੰਬਰ):
4.3 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ (ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ):
ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਖੇ 3.2 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੀ।

ਨੇਪਾਲ (ਐਤਵਾਰ):
ਦੂਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਬਝੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4.4 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ; ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਹਾੜ ਸੈਪਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੇਪਾਲ ਇੱਕ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

