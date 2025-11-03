Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2986274
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Reliance Group ED action: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

Reliance Group ED action:  ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਡੀਏਜੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹3,084 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:13 PM IST

Trending Photos

Reliance Group ED action: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

Reliance Group ED action:  ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਡੀਏਜੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹3,084 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱਛਮ), ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਬੰਗਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ (ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ RHFL ਵਿੱਚ ₹2,965 ਕਰੋੜ ਅਤੇ RCFL ਵਿੱਚ ₹2,045 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (NPA) ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ, RHFL 'ਤੇ ₹1,353.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ RCFL 'ਤੇ ₹1,984 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।

ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ?
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿੱਪਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ RHFL ਅਤੇ RCFL ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਫੰਡ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ - ਭਾਵ, "ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ"!

ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਾਂ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ" ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਆਰਸੀਓਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ
ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸੀਓਐਮ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚੋਰੀ (ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਉਣਾ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹13,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹12,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Anil Ambani money laundering caseED news IndiaAnil Ambani latest news

Trending news

Womens World Cup 2025
महिला वर्ल्ड कप में रेणुका ठाकुर ने रचा इतिहास, जीत के बाद शिमला क्षेत्र में जश्न
jalandhar news
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੈਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ
Nahan news
अंतरराष्ट्रीय रेणुका जी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में झूमा मंच
Stock Market
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
US Drivers Banned News
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
Powercom Scam
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ' ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ; 11.40 ਕਰੋੜ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ' ਜਾਰੀ
bihar elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ; ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
zirakpur news
ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ