Reliance Group ED action: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

Reliance Group ED action: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਡੀਏਜੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹3,084 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
Trending Photos
Reliance Group ED action: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਡੀਏਜੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ₹3,084 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱਛਮ), ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਬੰਗਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਪੁਣੇ, ਠਾਣੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ (ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ RHFL ਵਿੱਚ ₹2,965 ਕਰੋੜ ਅਤੇ RCFL ਵਿੱਚ ₹2,045 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (NPA) ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ, RHFL 'ਤੇ ₹1,353.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ RCFL 'ਤੇ ₹1,984 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।
ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ?
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿੱਪਨ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ RHFL ਅਤੇ RCFL ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਫੰਡ ਟਰੇਸਿੰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ - ਭਾਵ, "ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ"!
ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਾਂ ਓਵਰਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ" ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਰਸੀਓਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ
ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਸੀਓਐਮ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚੋਰੀ (ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਉਣਾ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹13,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹12,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।