ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ 7.44 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਟੈਚ

Satyendar Jain News: ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਅਧੀਨ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਫਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਆਇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (IDS) 2016 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਹੀ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ "ਪੂਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।