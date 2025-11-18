Delhi blast Case: ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ

Delhi blast Case: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
Delhi blast Case: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਖਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 25 ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਖਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾ. ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ, ਡਾ. ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਸ਼ਕੀਲ, ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 750 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ₹250 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ ₹250 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।