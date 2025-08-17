'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ

Election Commission press conferenc: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:48 AM IST

'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ

Election Commission press conferenc: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।

ਕੱਲ੍ਹ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

7 ਅਗਸਤ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੋਸ਼- "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ"

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਮਹਾਦੇਵਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ।

8 ਅਗਸਤ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ- "ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

10 ਅਗਸਤ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗੇ।

12 ਅਗਸਤ: ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ- "ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ"

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 124 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।"

16 ਅਗਸਤ: ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ - 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' 'ਤੇ ਤੰਜ਼

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਮਿਸਿੰਗ ਵੋਟ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- "ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ, ਚੁਪਕੇ ਚੁਪਕੇ, ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ।"

ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

