Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2941116
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

Tarn Taran Murder News: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:21 PM IST

Trending Photos

ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

Tarn Taran Murder News: ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Tarn TaranNaushera Pannuanpunjabi news

Trending news

Temple of Mata Hidimba
राक्षसी से देवी बनने का रहस्य: मनाली की देवी हिडिंबा और उनका अलौकिक मंदिर
PRTC/Punbus Strike
ਪੀਆਰਟੀਸੀ/ਪਨਬੱਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
Mohali News
ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ 1991 ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ
panipat news
ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ
BJP news
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
Luv Kush Ramlila
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਕਰਨਗੇ ਰਾਵਣ ਦਹਨ
amritsar news
ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ; ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
Special Session
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ; ਅੱਜ 6 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
Mohali News
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
Navratri 2025 day 7
ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਕਾਲਰਾਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਥਾ, ਭੈਅ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
;