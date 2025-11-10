Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2996691
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਂਨਕਾਊਂਟਰ

Samrala Encounter News: ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮਰਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:05 PM IST

Trending Photos

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਂਨਕਾਊਂਟਰ

Samrala Encounter News: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ।

ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮਰਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ — ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨ — ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕੁੱਬੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਐਸਐਸਪੀ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ 3 ਤਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

TAGS

Samrala newsKabaddi Player Murder Casepunjabi news

Trending news

Minister Ravjot Singh
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ
Delhi blast
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Sasan Murder Case
सासन हत्याकांड पर फर्जी पोस्ट और नाबालिग की फोटो शेयर करने वालों पर होगी FIR
Dharmendra Health Update
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ!
Punjab Police
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
Pu Protest News
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਮਚਿਆ ਵਿਵਾਦ, DIG ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
hamirpur news
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में विधायक सुरेश कुमार का राजेंद्र राणा पर तीखा हमला
Bilaspur News
सोलधा पंचायत में विकास कार्यों में देरी पर भड़के लोग, डीसी बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन
punjab holiday news
Punjab Holiday: ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Manuni Khad
मनूनी खड्ड हादसे की नई जांच रिपोर्ट तैयार, हर पहलू का किया गया विजुअल रिकॉर्ड