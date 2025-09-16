Supreme Court: ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਆਦੇਸ਼
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2923887
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Supreme Court: ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਆਦੇਸ਼

Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 16, 2025, 07:40 AM IST

Trending Photos

Supreme Court: ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਆਦੇਸ਼

Supreme Court: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ, ਖਣਨ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਐਮਐਸ ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 17 ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

TAGS

Supreme CourtHimalayan regionnatural disasterpunjabi news

Trending news

Supreme Court
ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਆਦੇਸ਼
ITR Filing
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਈ; ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਸਤੰਬਰ 2025
Kangana Ranaut Bathinda court case
ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ
harjot singh bains
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
Asia Cup 2025
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, PCB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
mp harbhajan singh
MP ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ
Harpal Singh Cheema
69.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ 7 ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ- ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
CM Bhagwannt Mann
CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
patiala news
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਿਖਿਲ ਖੜਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ
;