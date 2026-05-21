Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3224642
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 100 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ

Esselgroup@100: ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 100 ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 21, 2026, 02:33 PM IST

Trending Photos

ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 100 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ

Esselgroup@100: ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 100 ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1926 ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਵਸਤੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਰਾਮ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਵਾਹਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਘਰੇਲੂ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ​​ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਤੱਕ, ਐਸਲ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਕਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰਚਨਾ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਸਲ ਪ੍ਰੋਪੈਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖਪਤਕਾਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਟਿਊਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ​​ਐਸਲ ਵਰਲਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਥੇ ਕੰਟੈਂਟ  ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ  ਅਟੇਂਸ਼ਨ ਇਕੋਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ।

TAGS

Essel Group 100 YearZEE Essel Group 100 yearsSubhash Chandra

Trending news

moga news
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Essel Group 100 years celebration
AI ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਓ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ; ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ- ਡਾ. ਚੰਦਰਾ
Essel Group 100 Year
ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 100 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ
Bathinda School Threat
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
Gold silver price
ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ! ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ludhiana factory fire
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
Singer Mankirt Aulakh
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
amritsar drug smuggling
5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, ਚਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਰੌਂਦਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Zirakpur Car Fire
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ; ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ
Punjab Petrol Crisis
ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ