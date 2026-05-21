Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3224416
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Esselgroup@100: ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰਾਂ ਤੱਕ; ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ

Esselgroup@100: ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਹੁ-ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨਵੀਨਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 21, 2026, 09:48 AM IST

Trending Photos

Esselgroup@100: ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰਾਂ ਤੱਕ; ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ

Esselgroup@100: ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਹੁ-ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨਵੀਨਤਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1926 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗਤੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। 10 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।

ਐਸਲ ਨੇ 10 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ 40000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਰ:

1941: ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

1946: ਓਕਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ (ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ) 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

1948: ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੋਤੀਆਖਾਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।

1951: ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

1969: ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ (SL) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

1970: 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ।

1971: ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਲ ਮਿੱਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

1976: ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

1981: ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਸਲ
ਪ੍ਰੋਪੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਿਊਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।

1990: ਐਸਲ ਵਰਲਡ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ​​ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1992: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।

1995: ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ 24-ਘੰਟੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1995: ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਾਂਚ ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ।

2001: ਸ਼ਿਪੁਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2001: ਪਲੇਵਿਨ ਲਾਟਰੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2004: ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ DTH ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2005: ਡੀਐਨਏ (ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ), ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬ੍ਰੌਡਸ਼ੀਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2005: ਈ-ਸਿਟੀ ਬਾਇਓਸਕੋਪ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਨ, ਅਤੇ SITI ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ
ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2007: ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੰਪਨੀ, ਐਸਲ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2013: ਇੱਕ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮ, ਐਸਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ LLP, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2015: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ASHA 2022 ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

2016: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।

ਕਿਡਜ਼ੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਚੇਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ 400,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ: ਮਨੋਰੰਜਨ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ:

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਮਦਨ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਇਆ।

TAGS

Essel Group 100 YearZEE Essel Group 100 yearsSubhash Chandra

Trending news

Essel Group 100 Year
Esselgroup@100: ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰਾਂ ਤੱਕ; ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ
Essel Group 100 Year
ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਐਸਲ ਨੇ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ
Essel Group 100 Year
Esselgroup@100: ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸਥਾਪਤ; ਹਰ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ
Essel Group 100 Year
Esselgroup@100: ਸਿਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ; ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਪਲ
Essel Group 100 Year
ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Akali Leader Arrested
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ
Arvind Kejriwal News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
CM Bhagwant Mann
ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੋਵੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
harjot singh bains
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2.0 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ