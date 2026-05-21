Esselgroup@100: ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸਥਾਪਤ; ਹਰ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ

Essel Group 100 Year: ਸਾਲ 1926 ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ:
100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
1926
ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਅਨਾਜ/ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਦਮਪੁਰ ਮੰਡੀ/ਓਕਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1941
ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
1946
ਓਕਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ।
1948
ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀਆਖਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।
1951
ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
1969
ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ (SL) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
1970
20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ।
1971
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਸ ਮਿੱਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
1976
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
1981
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਲ ਪ੍ਰੋਪੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਿਊਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1990
ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ਐਸਲ ਵਰਲਡ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1992
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।