Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3224318
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

Esselgroup@100: ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸਥਾਪਤ; ਹਰ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ

Essel Group 100 Year: ਸਾਲ 1926 ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 21, 2026, 08:26 AM IST

Trending Photos

Esselgroup@100: ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸਥਾਪਤ; ਹਰ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ

Essel Group 100 Year: ਸਾਲ 1926 ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ:

100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

1926
ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਅਨਾਜ/ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਦਮਪੁਰ ਮੰਡੀ/ਓਕਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

1941
ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।

1946
ਓਕਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ।

1948
ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਤੀਆਖਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।

1951
ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

1969
ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ (SL) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

1970
20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ।

1971
ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਸ ਮਿੱਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।

1976
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

1981
ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਲ ਪ੍ਰੋਪੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਿਊਬ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1990
ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ, ​​ਐਸਲ ਵਰਲਡ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1992
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ, ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।

TAGS

Essel Group 100 YearZEE Essel Group 100 yearsSubhash Chandra

Trending news

Essel Group 100 Year
Esselgroup@100: ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸਥਾਪਤ; ਹਰ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ
Essel Group 100 Year
Esselgroup@100: ਸਿਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ; ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਪਲ
Essel Group 100 Year
ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Akali Leader Arrested
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ
Arvind Kejriwal News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
CM Bhagwant Mann
ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੋਵੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
harjot singh bains
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ 2.0 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ
Vigilance Bureau Moga
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰੀਡਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 21 ਮਈ 2026