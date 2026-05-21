Esselgroup@100: ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਐਸਲ ਨੇ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 21, 2026, 09:32 AM IST

Esselgroup@100: ਬਿਲਕੁਲ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰਿਆ। ਇਹ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। 1926 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1. ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ।

2. ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ HDPE (ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ।
3. ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ।

4. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੀਮ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ।

5. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੰਪਨੀ - ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

6. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਲਟੀ-ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ।

7. ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 24-ਘੰਟੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ (ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼) 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

8. ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ - 2001 ਵਿੱਚ, ਪਲੇਵਿਨ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

9. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ - 2001 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਰਪੁਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

10. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਕਿਡਜ਼ੀ, 2003 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

11. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ DTH ਕੰਪਨੀ, ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ, 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

12. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।

