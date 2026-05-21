Esselgroup@100: ਸਿਧਾਤਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ; ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਪਲ਼

Esselgroup@100: ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਹਸ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ - "ਡਰੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੋ" - ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ
* ਐਸਲ ਪ੍ਰੋਪੈਕ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਟਿਊਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ "ਟਿਊਬ ਆਫ਼ ਦ ਈਅਰ ਐਵਾਰਡ" (2013) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਜਿੱਤੇ।
* ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
* ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜ਼ੀਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
* ਐਸਲਵਰਲਡ - ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ - ਨੇ IAAPI (ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼) ਦੇ 10ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ।
* ਐਸਲ ਇਨਫਰਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੋਧਰਾ ਟੋਲ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ IIFCL (ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ/ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ" ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
* ਡਿਸ਼ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਰਿਸਰਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ (TRA) ਦੁਆਰਾ 2014 ਬ੍ਰਾਂਡ ਟਰੱਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ "ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬ੍ਰਾਂਡ" ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
* ZEE ਇੰਟਰਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ 2015 ਦੀ "30 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ" ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ।
* ਜ਼ੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਆਰਟ (ZICA) ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (WCRC) ਦੁਆਰਾ "ਬੈਸਟ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਂਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ" ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ "ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ" ਜਿੱਤਿਆ।
* ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ZEE ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (CIF) ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ "ਚੰਚਲਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਅਵਾਰਡ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣਾ...
ਐਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਏਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ
ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਵਿਪਾਸਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਵਿਪਾਸਨਾ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਟੈਲੇਮ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡੀਐਸਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।