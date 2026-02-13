Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3108442
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਛੱਡੋ! ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਤੇਲ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ

Best Homemade Hair Oil: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੇਥੀ, ਨਿਗੇਲਾ ਦੇ ਬੀਜ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 13, 2026, 05:26 PM IST

Trending Photos

ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਛੱਡੋ! ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਤੇਲ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ

Best Homemade Hair Oil For Hair Fall Control: ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਹਰਬਲ ਤੇਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਮੱਗਰੀ:
1 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ
ਕੜ੍ਹੀ ਪੱਤੇ
ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ
ਨਾਈਜੇਲਾ ਦੇ ਬੀਜ
ਪਿਆਜ਼ (ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ)

ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰੋ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਪੱਤੇ, ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਨਿਗੇਲਾ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਓ।
ਘੱਟ ਅੱਗ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੇ ਨਾ ਜਾਣ।
ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ।

ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?
ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਲੌਂਜੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਆਜ਼ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੇਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

TAGS

Best Homemade Hair Oilhomemade hair oilhair care tips

Trending news

Bhagwant Mann Govt
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 180 ETT ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Jalalabad news
High Court ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਡਾਬਵਾਲਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ
Shimla News
RDG पर शिमला में सियासी संग्राम! बैठक बीच में छोड़ निकली बीजेपी, नहीं बनी सहमति
Ashok Parashar Pappi
AAP ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
sangrur news
ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
Himachal Panchayat Election
SC की हिमाचल सरकार को चेतावनी, 31 मई से पहले हर हाल में कराएं पंचायती चुनाव
Kullu News
हिमाचल में 34% आबादी का मुद्दा गरमाया! कर्मवीर बौद्ध– जितनी संख्या उतना प्रतिनिधित्व
Shahzad Bhatti
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ
undefined
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ HC ਵੱਲੋਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
cyber fraud
महिलाओं ने बैंक अधकारी बन रचा जाल! न्यायिक अधिकारी से 6 लाख की ठगी