ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਟੀਮ ਬੇਨਕਾਬ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2935100
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਟੀਮ ਬੇਨਕਾਬ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ

Khanna News: ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ, HC ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (3rd IRB), ASI ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (GRP), ਗਗਨਦੀਪ ਐਪਲ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਰੇਡ ਮਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹੇਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਥੁਰਾਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:20 PM IST

Trending Photos

ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਟੀਮ ਬੇਨਕਾਬ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ

Khanna News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ SP, DSP ਅਤੇ DIG ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗਗਨ ਉਰਫ਼ ਐਪਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਖਾਸਮਖਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ, HC ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (3rd IRB), ASI ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (GRP), ਗਗਨਦੀਪ ਐਪਲ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਰੇਡ ਮਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹੇਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਥੁਰਾਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੇ ਫਿਰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ 999 USDT, 3650 USDT ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਲ ਫੋਨ, ਪੋਕੋ ਫੋਨ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਾਚ ਵੀ ਖੋਹੇ ਗਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ।

ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ HC ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ASI ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਐਪਲ, ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ 319, 140, 3(5), 318(4) BNS ਅਤੇ 66-D IT ਐਕਟ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ FIR ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Khanna PoliceFake Police RaidGagandeep Apple

Trending news

Tarn Taran News
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਹਾਮਣੇ
Paonta sahib
24 घंटों बाद भी नहीं मिले यमुना में लापता हुई तीनों युवक
Punjab cabinet
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Jatinder Gaurav Masih
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਗੌਰਵ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Ludhiana fire news
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੋਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
Punjab Rajya Sabha Seat By Election
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ
MLA Manjinder Lalpura
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
USA ICC Membership Suspend
ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਯੂਐਸਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
moga news
'ਆਪ' ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿੰਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ
Chandigarh News
ਕੈਥਲ 'ਚ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
;