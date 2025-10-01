Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2943228
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਕਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ

Faridkot News: ਜਖ਼ਮੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:09 AM IST

Trending Photos

ਕਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ

Faridkot News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਦਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਕਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੱਚ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਏ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਖ਼ਮੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਡਿਫੈਕਟ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGS

faridkot newscustomer disputeShopkeeper Injured

Trending news

Hind di Chadar
'ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
Odisha women crimes 2023
ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ
fazilka news
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਝਗੜਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜਖ਼ਮੀ
Punjab weather change
4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Derabassi Youth Death
ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ
Cricketer Abhishek Sharma sister wedding
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸ਼ਗਨ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਰੰਗ
LPG
ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਭਾਅ?
amit shah
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025
MLA Manjinder Singh Lalpura
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ AAP ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ
;