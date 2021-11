PM मोदी के फैसले पर सोशल मीडिया रिएक्शन ! 'संघर्ष की जीत..अहंकार का सर झुका'

चंडीगढ़- एक तरफ सड़कों पर बैठे किसान 26 नवंबर को आंदोलन के एक साल पूरे होने पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 26 नवंबर से ठीक हफ्ता पहले पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया.नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा. पीएम ने आज तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया.

सबसे पहले पीएम ने गुरु नानक देव की जयंती पर शुभकामनाएं दी. उसके बाद मोदी ने साफ कर दिया है कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं. इस फैसले के बाद से राजनीतिक पार्टियों सहित किसान नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि, "अच्छी खबर! पीएम का शुक्रगुजार हूं, हर पंजाबी की मांगों को मानने और गुरुनानकजयंती के पवित्र अवसर पर 3 कानूनों को निरस्त करने के लिए। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानों के विकास के लिए मिलकर काम करती रहेगी."

Great news! Thankful to PM @narendramodi ji for acceding to the demands of every punjabi & repealing the 3 black laws on the pious occasion of #GuruNanakJayanti. I am sure the central govt will continue to work in tandem for the development of Kisani! #NoFarmers_NoFood @AmitShah — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 19, 2021

नवजोत सिंह सिद्धू ने भी ट्वीट कर कहा कि, "काले कानूनों को निरस्त करना सही दिशा में एक कदम…. किसान मोर्चा के सत्याग्रह को मिली ऐतिहासिक सफलता…. पंजाब में एक रोड मैप के माध्यम से खेती को पुनर्जीवित करना पंजाब सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए'

Repealing of black laws a step in the right direction …. Satyagrah of Kisan morcha gets historic success…. You’re sacrifice has paid dividends…. Revival of farming in Punjab through a road map should be the top priority for the Pb govt ….accolades — Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) November 19, 2021

राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी का ट्वीट भी सामने आया हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि, " किसान जीता, देश जीता...अहंकार हारा".

पंजाब के शिक्षा मंत्री पर परगट सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि ,"मैं पूरे देश के किसानों को कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए बधाई देता हूं. यह उनके कठिन संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है. पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों और लोगों ने संघर्ष का नेतृत्व किया, उनका नाम हमेशा इतिहास में अंकित रहेगा."

I congratulate farmers of the whole country for the repeal of farm laws .It is a historic victory for their tenacious struggle .Farmers and people of Punjab, Haryana and UP who led the struggle will always have their names inscribed in history#VictoryForFarmers #FarmersProtest — Pargat Singh (@PargatSOfficial) November 19, 2021

मनीष तिवारी ने भी ट्वीट कर कहा कि, " संघर्ष की जीत..अहंकार मर जाता है..किसान- मजदूर एकता जिंदाबाद

STRUGGLE TRIUMPHS ARROGANCE WILTS. KISAN- MAZDOOR EKTA ZINDABAD. LONG LIVE PUNJAB, PUNJABI & PUNJABIYAT. — Manish Tewari (@ManishTewari) November 19, 2021

दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल का ट्वीट भी सामने आया हैं, " आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी ख़ुशख़बरी मिली। तीनों क़ानून रद्द। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाज़ी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन"

आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी ख़ुशख़बरी मिली। तीनों क़ानून रद्द। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाज़ी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। मेरे देश के किसानों को मेरा नमन — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 19, 2021

वहीं, किसान नेता राकेश टिकैत की माने तो , उन्होंने कहा कि "आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा ".

इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि," देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया.. अन्याय के खिलाफ़ ये जीत मुबारक हो!"

बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा फैसला है.तो वहीं, विपक्षी पार्टियों ने कहा कि आखिरकार अहंकार का सर झुक ही गया. किसानों की माने तो उन्होंने साफ किया कि हम उय दिन घर वापसी करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा.