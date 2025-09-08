ਅਣਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2913730
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਅਣਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ

Bathinda News: ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਤੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 04:41 PM IST

Trending Photos

ਅਣਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ

Bathinda News: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਅਣਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇੱਕ ਪਿਉ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਅਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਬੇਹਰਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਦੀ ਧੀ ਜਸਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਸਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਡਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਸਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧੀ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਤੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGS

bathinda newsmurder newspunjabi news

Trending news

Punjab cabinet
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
hamirpur news
वेतन कटौती के विरोध में डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने सीएम को भेजा ज्ञापन
Ghumarvi News
घुमारवीं में तेज़ रफ़्तार आल्टो कार ने मचाई अफरातफरी, दो घायल- तीन वाहन क्षतिग्रस्त
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਭੱਜਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਸਾਗਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ
amritsar news
9 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਸ਼
Faridkot News CIA Staff
CIA ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 272 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
Mansa news
ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ; ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
Bilaspur landslide
बिलासपुर में भूस्खलन से 125 करोड़ का नुकसान, 18 की मौत– नैनादेवी हादसे की यादें ताजा
Paonta Sahib landslide
सिरमौर के आलियां गांव और पराड़ा पंचायत में भूस्खलन, ग्रामीण दहशत में
PM Narendra Modi
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਫ਼ਿਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ- ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ
;