Fatty Liver: ਪਤਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣੋ ਅਸਲ ਕਾਰਨ

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Fatty Liver: ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਬੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸਰਲ ਚਰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਬੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਗਰ - ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਪਤਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਪਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਥਕਾਵਟ
- ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਲਕਾ ਦਰਦ
- ਭਾਰੀਪਨ
- ਬੇਚੈਨੀ
ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਭਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਲੇਖ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ZeePHH ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)