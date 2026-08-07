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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 2 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ; 4 ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ

Fazilka Theft Case: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 4 ਚੋਰੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਂਡਾ ਐਕਟਿਵਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 07, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:10 PM IST
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 2 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ; 4 ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ, 4 ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ
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