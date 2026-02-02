Bank Holiday: ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

February Bank Holiday: ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Bank Holiday February 2026: ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ, ਲਾਕਰ, ਡਰਾਫਟ, ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
8 ਫਰਵਰੀ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ
14 ਫਰਵਰੀ, 2026 (ਦੂਜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) – ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ
15 ਫਰਵਰੀ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ
22 ਫਰਵਰੀ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) – ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ
28 ਫਰਵਰੀ, 2026 (ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
15 ਫਰਵਰੀ, 2026 - ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ
ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
18 ਫਰਵਰੀ, 2026 – ਤਿੱਬਤੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ
ਇਸ ਦਿਨ, ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
19 ਫਰਵਰੀ, 2026 – ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਯੰਤੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
20 ਫਰਵਰੀ, 2026 – ਰਾਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।