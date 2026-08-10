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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Ferozpur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਪਾ ਮਾਲਕ ਅਮਿਤ ਫਰਾਰ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 10, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:23 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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