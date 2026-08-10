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ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 1.572 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 309 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਸਮੇਤ 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Ferozpur News: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ 572 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 309 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਸਮੇਤ 2 ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 10, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:09 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 1.572 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 309 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਸਮੇਤ 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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