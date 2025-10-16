ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉੱਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸਹਾਮਣੇ

Kapil Sharma Canada Restaurant Firing News: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Kapil Sharma Canada Restaurant Firing News: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੈਂਗ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ।" ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਪਸ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।