ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Delhi Encounter News: ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਕਰੁਣਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:33 AM IST

ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Delhi Encounter News: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰੋਹਿਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਕਰੁਣਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਅਪਰਾਧੀ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

