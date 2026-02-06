Advertisement
ਸਰਕਾਰ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ Free ਸਿਲੰਡਰ; ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1.75 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ DBT ਰਾਹੀਂ ₹853 ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 06, 2026, 02:27 PM IST

Free LPG Cylinder: ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ ₹243 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.75 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PNG ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ?
-ਆਮ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਯਾਨੀ ₹853 ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹300 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ₹553 ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਕੀਮ ਫੰਡ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
-ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ?
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ: ਹੋਲੀ 2026 (ਮਾਰਚ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ: ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

