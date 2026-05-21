'ਆਦਮਪੁਰ' ਦੇ ਏ ਤੋਂ 'ਜ਼ੀ' ਦੇ ਜ਼ੈੱਡ ਤੱਕ... ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ

ZEE Essel Group 100 Years: ਅਗਰੋਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ 1926 ਦਾ ਸਾਲ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ (ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਗਾਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੀ। ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਭਦਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਓਕਾਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬੇਚੈਨ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ! ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ 1926 ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਦਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੈੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਡੋਲ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਹਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਭਰਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਗੋਇਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੋਇਲ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਮੂਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।
ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿੱਛਾ ਨਾਲ, ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਕਸਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ, ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ "Yongat90" ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।