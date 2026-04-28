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FTA का बड़ा असर! न्यूज़ीलैंड के सस्ते सेबों से हिमाचल के बागवानों में मची चिंता, सरकार पर उठे सवाल

भारत-न्यूज़ीलैंड FTA के बाद सस्ते सेब आयात का रास्ता खुल गया है. आयात शुल्क में कटौती से हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों की चिंता बढ़ गई है. जानिए क्या होगा इसका असर.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 28, 2026, 04:23 PM IST

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FTA का बड़ा असर! न्यूज़ीलैंड के सस्ते सेबों से हिमाचल के बागवानों में मची चिंता, सरकार पर उठे सवाल

Shimla News: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादक क्षेत्रों में चिंता का माहौल बन गया है. 27 अप्रैल को हुए इस व्यापार समझौते के तहत न्यूज़ीलैंड से आने वाले सेबों पर आयात शुल्क में कटौती का रास्ता साफ हो गया है, जिससे घरेलू बागवानों को अपने कारोबार पर असर पड़ने का डर सता रहा है.

समझौते के अनुसार भारत, टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत न्यूज़ीलैंड से आयात होने वाले सेबों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करेगा. इससे न्यूज़ीलैंड के सेब भारतीय बाजार में पहले से सस्ते दाम पर उपलब्ध हो सकते हैं.

हिमाचल के बागवानों में बढ़ी बेचैनी
हिमाचल सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के सेब उत्पादकों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है. उनका कहना है कि न्यूज़ीलैंड का सेब सीजन और हिमाचल का सीजन लगभग एक ही समय आता है, ऐसे में बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और स्थानीय बागवानों की आय प्रभावित हो सकती है.

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उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना घर बताते हैं, लेकिन प्रदेश के बागवानों के हितों को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे.

उत्पादन क्षमता में बड़ा अंतर
बागवानी मंत्री ने बताया कि न्यूज़ीलैंड के आधुनिक बागों में उत्पादन क्षमता 50 से 70 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंचती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह औसतन केवल 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर है. ऐसे में कम लागत और अधिक उत्पादन के कारण विदेशी सेब भारतीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी साबित हो सकते हैं.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर की आशंका
भारत का सेब उद्योग हिमालयी राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. लाखों परिवार सीधे तौर पर बागवानी पर निर्भर हैं। ऐसे में सस्ते आयातित सेबों की बढ़ती मौजूदगी से स्थानीय किसानों की आय और रोजगार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

पंचायती राज चुनावों पर भी बोले मंत्री
इस दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों को लेकर भी कांग्रेस की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में कांग्रेस सरकार ने जनता के हित में कई काम किए हैं और सरकार अपने वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है. इसी आधार पर कांग्रेस को चुनावों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.

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