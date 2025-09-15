ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Mohali News: ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Mohali News: ਥਾਣਾ ਬਲੌਂਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਖਰੜ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਐਕਟੀਵਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਨਕਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਸਦੀ ਐਕਟੀਵਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਐਸਐਚਓ, ਥਾਣਾ ਬਲੌਂਗੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।