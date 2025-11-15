ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਕਾਬੂ

Faridkot News: ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗੇ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੌਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨਿਬੜਿਆ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਏ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
Trending Photos
Faridkot News: ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗੇ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੌਦਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਨਿਬੜਿਆ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਏ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।