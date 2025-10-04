Advertisement
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੌਨੀ ਬਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵਿੱਕੀ ਨਿਹੰਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Ludhiana Encounter News: ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 23 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕਾਰਤਿਕ ਬੱਗਣ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 03:30 PM IST

Ludhiana Encounter News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਮੁਠਭੇੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਕੀ ਨਿਹੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੋਨੀ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਨ ਘੰਸ਼ਾਮਪੁਰੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 23 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕਾਰਤਿਕ ਬੱਗਣ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨਗਰ ‘ਚ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

