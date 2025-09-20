ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

Haryana News: ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਸਾਂਪਲਾ, ਝੱਜਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 58 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 09:48 AM IST

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

Haryana News: ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਸਾਂਪਲਾ, ਝੱਜਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 58 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਜਤ ਲਾਡਵਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਾਡਵਾ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਆਈਏ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਜਤ ਲਾਡਵਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਤ, ਜਿਸ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ, ਨੂੰ ਲਾਡਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 25 ਤੋਂ 32 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ।

ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ 

ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ, ਸੋਨੀਪਤ, ਸਾਂਪਲਾ, ਝੱਜਰ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 58 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 820 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 36 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਲਾ ਜਠੇਰੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਗੋਗੀ, ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਬਵਾਨਾ, ਟਿੱਲੂ ਤਾਜਪੁਰੀਆ, ਕਪਿਲ ਸਾਂਗਵਾਨ ਉਰਫ਼ ਨੰਦੂ ਅਤੇ ਨੇਤੂ ਦਬੋਡਾ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

