Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3098040
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Goregaon Balloon Blast: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:01 PM IST

Trending Photos

ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Goregaon Balloon Blast: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਫਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਸਵਾਰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਲਿਫਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਧਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਲਿਫਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਫਿਕਸਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਫਟ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਬਟਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ "ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ" ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੀਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲਿਫਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਬੰਦ ਵਾਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਅੱਗ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGS

Goregaon Balloon BlastGoregaon Blastpunjabi news

Trending news

Goregaon Balloon Blast
ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Tarn Taran
ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਡਰੋਨ ਕੀਤਾ ਬੇਅਸਰ
amritsar news
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
Jio BlackRock event
ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗਾ- ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ
Khanna News
Khanna News: ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ
fazilka news
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Khanna News
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
dharamshala news
डीएलएड की खाली सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू, निजी संस्थानों में 697 सीटें खाली
Nangal-Sri Anandpur Sahib highway
ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਰ ਲੇਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ-ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
Batala wedding theft
ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤਿਰ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ