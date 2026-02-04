ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

Goregaon Balloon Blast: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਫਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਸਵਾਰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਲਿਫਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਧਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅੱਗ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਲਿਫਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਫਿਕਸਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਫਟ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਬਟਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਿਰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ "ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ" ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੀਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲਿਫਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਬੰਦ ਵਾਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਅੱਗ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।