ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਮੇਰੀ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ… ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Video, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ 'ਤੇ....

Indian Railways: ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਦੀ ਰਾਤ ਭਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:28 PM IST

ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਮੇਰੀ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ… ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Video, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ 'ਤੇ....

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਯਾਤਰੀ ਉਸਦੇ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਬਰਥ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗਲਿਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹਾਲਤ, ਨੇਹਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ।" ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਰਦ ਯਾਤਰੀ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇਹਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ।"

ਨੇਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਲਮੈਡਡ ਅਤੇ 139 ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜੀਬ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।"

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neha (@nehaaaa_8_)

 

ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ?

ਨੇਹਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਬਰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਲੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੀਕਣਾ ਪਿਆ।" ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ?

ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਹਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?

 

