ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ; ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Price Today: ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:51 PM IST

ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ; ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Price Today: ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ।

MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MCX 'ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ₹120,685 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ₹121,409 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹724 ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 0.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:32 ਵਜੇ, ਚਾਂਦੀ ₹145,924 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦ ਕੀਮਤ ₹147,758 ਤੋਂ ₹1,834 ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ 1.24% ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

22-ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ

ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲੀਅਨ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,21,010 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,10,926 ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ₹1,46,120 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 1.25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ IBJA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਮੇਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ 3% GST ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

  • ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,22,510 ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,12,400 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,22,460 ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,12,250 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,22,730 ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,12,500 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,22,460 ਅਤੇ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,12,250 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ, ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

