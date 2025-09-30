Advertisement
ਜਿਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

Gold And Silver Price News: ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 03:29 PM IST

ਜਿਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

Gold And Silver Price News: ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 11.85% ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਡੀਆ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਅਜੈ ਕੇਡੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 2,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ 1,700 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ।

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ। ਉੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ MCX ਤੋਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕੇਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਸੋਨੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 2008, 2009 ਅਤੇ 2011 ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

  • ਨਵੰਬਰ 2008: +13.12%
  • ਨਵੰਬਰ 2009: +12.93%
  • ਅਪ੍ਰੈਲ 2006: +12.17%
  • ਅਗਸਤ 2011: +12.11%
  • ਸਤੰਬਰ 2025: +11.85%

ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ: ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ, ਚਾਂਦੀ 2,500 ਅਤੇ ਸੋਨਾ 1,700 ਟੁੱਟ ਗਿਆ

ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਰਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ "ਓਵਰਬੌਟ" ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ) ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸਥਾਨ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ:

ਸੋਨੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

