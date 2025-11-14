Advertisement
Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 18K–24K ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ

Gold Rate: ਕੱਲ੍ਹ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹2,400 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਂ ਵਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 14, 2025, 02:25 PM IST

Gold Price Today: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹80 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹12,785 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹70 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹11,720 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹58 ਡਿੱਗ ਕੇ ₹9,589 ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ (14 ਨਵੰਬਰ, 2025)
24 ਕੈਰੇਟ: ₹12,785/ਗ੍ਰਾਮ (–₹80)
22 ਕੈਰੇਟ: ₹11,720/ਗ੍ਰਾਮ (–₹70)
18 ਕੈਰੇਟ: ₹9,589/ਗ੍ਰਾਮ (–₹58)

ਕੈਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ:
ਅੱਜ: ₹12,785
ਕੱਲ੍ਹ: ₹12,865
ਅੰਤਰ: –₹80
10 ਗ੍ਰਾਮ: ₹1,27,850 (–₹800)

22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ:
ਅੱਜ: ₹11,720
ਕੱਲ੍ਹ: ₹11,790
ਅੰਤਰ: –₹70
10 ਗ੍ਰਾਮ: ₹1,17,200 (–₹700)

18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ:
ਅੱਜ: ₹9,589
ਕੱਲ੍ਹ: ₹9,647
ਅੰਤਰ: –₹58
10 ਗ੍ਰਾਮ: ₹95,890 (–₹580)

ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਚੇਨਈ: ₹24,000 – ₹12,916 | ₹22,000 – ₹11,840
ਮੁੰਬਈ: ₹24,000 – ₹12,785 | ₹22,000 – ₹11,720
ਦਿੱਲੀ: ₹24,000 – ₹12,800 | ₹22,000 – ₹11,735
ਕੋਲਕਾਤਾ: ₹24,000 – ₹12,785 | ₹22,000 – ₹11,720
ਬੰਗਲੌਰ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ/ਪੁਣੇ ਆਦਿ: ₹24,000 – ₹12,785 | ₹22,000 – ₹11,720
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ₹24,000 – ₹12,790 | 22 ਹਜ਼ਾਰ – ₹11,725
ਜੈਪੁਰ/ਲਖਨਊ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 24 ਹਜ਼ਾਰ – ₹12,878 | 22 ਹਜ਼ਾਰ – ₹11,806
ਪਟਨਾ/ਸੂਰਤ: 24 ਹਜ਼ਾਰ – ₹12,868 | 22 ਹਜ਼ਾਰ – ₹11,796

ਗੋਲਡ ਟ੍ਰੈਂਡਸ
-ਸੋਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਵਕਾਲੀਨ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

