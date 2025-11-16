Advertisement
Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Price Today: 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹4,694 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 16, 2025, 10:19 AM IST

Gold Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Price Today: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ₹4,694 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਟ ਡਾਉਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,24,794 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ₹1,20,100 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲਗਭਗ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 1,21,895 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 127 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰੋਏ ਔਂਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਬਾਅ
ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਾਫਾ 4,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ।

ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 60% ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਾਫਾ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ 89 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ।

Q1. ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ?

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4,694 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਧੀ।

Q2. 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?

IBJA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,24,794 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Q3. ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ?

ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵਾਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹਨ।

Q4. ਕੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ?

ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ₹1,21,895 ਹੋ ਗਈ।

Q5. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ?

ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 90% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 60% ਹੋ ਗਈਆਂ।

