Gold Price: ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ
Gold Price: ਸੋਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 12:32 PM IST

Gold Price: ਸੋਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 458 ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1,10,047 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੀਮਤ 458 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.41% ਵਧ ਕੇ 1,10,047 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 482 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 0.44% ਵਧ ਕੇ 1,09,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ US $ 3,694.75 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਵਧੀ?
ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਜਿਗਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ) ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 0.25% (25 ਆਧਾਰ ਅੰਕ) ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

