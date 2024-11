Viral Car Video Gujarat Amreli: ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਦਾਇਗੀ! ਆਪਣੀ ਲੱਕੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਖਰਚੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

Lucky Car Maruti Wagon R: ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੇਠਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਦ ਘਟਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਮਰੇਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਕੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 1500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੇਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਜੇ ਪੋਲਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ 12 ਸਾਲਾ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੈਗਨਆਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਵੈਗਨਆਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਇਆ।

Gujarat: In Amreli, farmer Sanjay Polra gave his 15-year-old car a symbolic "final resting place" in gratitude for the prosperity it brought his family. The family held a ceremony with the village, planting trees at the site to commemorate their fortune-changing vehicle pic.twitter.com/vtoEkVQLIP

