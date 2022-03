एयरपोर्ट पर आईपीएस अधिकारी के बैग से बरामद हुई यह चीज, सोशल मीडिया यूजर्स ने ले ली मौज

नई दिल्ली: एयरपोर्ट पर चेक इन से पहले यात्रियों के सामान की सघन जांच की जाती है. ऐसा सुरक्षा के मद्देनजर किया जाता है. एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों की पैनी नजर हर किसी शख्स पर रहती है. सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर आपको हैरानी तो होगी बल्कि हंसी भी आएगी.

आईपीएस अफसर के बैग मिला कुछ ऐसा

दरअसल एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने आईपीएस अफसर अरुण बोथरा से बैग खोलकर दिखने को कहा. जब उन्होंने बैग खोला तो सुरक्षाकर्मी हैरान रह गए. बैग हरी मटर से भरा हुआ था. ओडिशा में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरुण बोथरा ने खुद इसका फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जो महज कुछ ही घंटों में वायरल हो गई. फोटो पर अब तक 71 हजार से भी ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स लोटपोट हो गए. सब अपने-अपने तरीके से मौज लेने लगे. इतना ही नहीं कुछ आईएएस और आईएफएस अधिकारियों ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने अनुभव भी साझा किए.

क्यों भरी थी मटर ?

अरुण बोथरा ने बताया कि ये मटर उन्होंने जयपुर में ही खरीदी. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका दाम 40 रुपये प्रति किलो था. वहीं इनके ट्वीट का जवाब देते हुए एक आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने बताया कि एक बार वो भी लौकी और बैगन ले जा रहे थे, तब उन्हें एयरपोर्ट पर 2 हजार रुपये का भुगतान करना पड़ गया था.

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) March 16, 2022