GST Reform: ਸਿਗਰੇਟ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਬੀੜੀ ਕੀਤੀ ਸਸਤੀ; ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ

GST Reform: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ, ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀੜੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀੜੀ ਲਪੇਟਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ (ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ) 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਗਰੇਟ-ਗੁਟਖਾ-ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ 40% ਜੀਐਸਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ, ਗੁਟਖਾ, ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਉਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਬੀੜੀ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 150 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 400 ਤੋਂ 700 ਬੀੜੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੀੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਅਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।