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ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ’ਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

Gurdaspur Murder Case: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹੀਆਂ ਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 17, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:17 PM IST
ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਦਮੇ ’ਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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