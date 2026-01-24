Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3084736
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZeePHH Trending News

26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਖੂਨੀ ਧਮਕੀ! PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ $111,000 ਦਾ ਇਨਾਮ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1,11,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:19 PM IST

Trending Photos

26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਖੂਨੀ ਧਮਕੀ! PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ $111,000 ਦਾ ਇਨਾਮ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ

FIR On Gurpatwant Pannun: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਵੰਤ ਪੰਨੂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਡਾਬਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 111,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 196 (ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ), 197 (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੋਸ਼), 152 (ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ), ਅਤੇ 61 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
-77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪਥ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

FIR On Gurpatwant PannunGurpatwant PannunRepublic Day

Trending news

FIR On Gurpatwant Pannun
26 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਖੂਨੀ ਧਮਕੀ! PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ $111,000 ਦਾ ਇਨਾਮ, FIR ਦਰਜ
Delhi Sikh Gurdwara Committee elections
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਣਨਗੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ
Republic Day 2026
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਈ
Abdul Rashid Sheikh
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
kamal r khan arrested
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
patna news
ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈਵਾਨ; ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ
Tarn Taran News
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ
border 2
3 ਘੰਟੇ 18 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ...ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋੜਿਆ 'Dhurandhar' ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
Sirhind railway blast
ਸਰਹਿੰਦ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਮਾਲਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ , ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Himachal Weather
साढ़े तीन महीने का ड्राईस्पेल खत्म, भारी बर्फबारी से खेती और पर्यटन को मिली राहत