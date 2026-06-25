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ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਤੋਂ ਹੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਜਾਣੋ Hair Fall ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

Hair Care Tips: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 25, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:10 PM IST
ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਤੋਂ ਹੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਜਾਣੋ Hair Fall ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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