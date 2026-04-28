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हमीरपुर में ऑटो चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, सवारी के 50 हजार रुपये लौटाकर जीता दिल

हमीरपुर में ऑटो चालक दिनेश शर्मा ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए सवारी के ऑटो में छूटे 50 हजार रुपये सुरक्षित लौटाए. उनके इस सराहनीय कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:35 PM IST

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हमीरपुर में ऑटो चालक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, सवारी के 50 हजार रुपये लौटाकर जीता दिल

Hamirpur News: हमीरपुर में एक ऑटो चालक ने अपनी ईमानदारी से समाज के सामने मिसाल कायम की है. ऑटो चालक दिनेश शर्मा ने अपने वाहन में सवारी द्वारा भूलवश छूटे 50 हजार रुपये सुरक्षित उनके मालिक को लौटाकर इंसानियत और ईमानदारी की अनूठी मिसाल पेश की है. उनके इस सराहनीय कदम की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है.

जानकारी के अनुसार कुलदीप सोनी नामक व्यक्ति यात्रा के दौरान अपना बैग गलती से ऑटो में ही छोड़ गए थे. बैग में 50,000 रुपये नकद और कुछ जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे. सफर खत्म होने के बाद जब दिनेश शर्मा ने ऑटो की जांच की, तो उन्हें बैग मिला.

बिना लालच मालिक की तलाश में जुटे
बैग मिलने के बाद दिनेश शर्मा ने बिना किसी लालच के उसके असली मालिक को ढूंढने का फैसला किया. बैग में मौजूद जानकारी और संपर्क सूत्रों के आधार पर उन्होंने काफी प्रयास के बाद कुलदीप सोनी से संपर्क किया और उन्हें उनके पैसे व सामान सुरक्षित लौटा दिए.

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पैसे वापस मिलने पर जताया आभार
अपने खोए हुए पैसे और जरूरी सामान सुरक्षित वापस मिलने पर कुलदीप सोनी ने दिनेश शर्मा का धन्यवाद किया और उनकी ईमानदारी की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि आज के समय में ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है.

समाज के लिए दिया संदेश
दिनेश शर्मा ने कहा कि यह उनका फर्ज था और हर व्यक्ति को किसी का खोया सामान लौटाने की कोशिश करनी चाहिए. उनका मानना है कि ईमानदारी से ही समाज में विश्वास और सकारात्मक सोच मजबूत होती है.

स्थानीय लोगों ने की प्रशंसा
दिनेश शर्मा के इस कदम की स्थानीय लोगों ने भी जमकर तारीफ की. लोगों का कहना है कि ऐसे ईमानदार लोग समाज में भरोसा कायम रखते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं. हमीरपुर में दिनेश शर्मा की ईमानदारी अब चर्चा का विषय बनी हुई है.

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