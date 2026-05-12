हमीरपुर में पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान, कनगरी वार्ड के ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ रोष

Panchayat Election: हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र के कनगरी वार्ड-1 के ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उनकी पंचायत बदलने की मांग को लगातार नजरअंदाज कर रहा है.
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Hamirpur News: हमीरपुर के Sujanpur विधानसभा क्षेत्र की री पंचायत के कनगरी वार्ड नंबर-1 के ग्रामीणों ने पंचायत चुनावों के बहिष्कार का फैसला लिया है. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है.
उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध
ग्रामीण सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को स्पष्ट रूप से बताया कि पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य पद के लिए कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं करेगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गांव के लोग मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे.
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे भविष्य में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे.
“री पंचायत बहुत दूर, ख्याह पंचायत से जोड़ो”
गांव निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 से ग्रामीण प्रशासन से कनगरी वार्ड को री पंचायत से हटाकर ख्याह पंचायत में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि री पंचायत कार्यालय तक पहुंचने के लिए लोगों को 35 से 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि कई बार पंचायत कार्यालय पहुंचने के बावजूद संबंधित अधिकारी या प्रधान नहीं मिलते, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है.
पंचायत क्षेत्र बदलने या नई पंचायत बनाने की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कनगरी वार्ड को नजदीकी ख्याह पंचायत में शामिल किया जाए या फिर क्षेत्र के लिए नई पंचायत का गठन किया जाए. लोगों ने प्रशासन से पंचायत चुनाव के दौरान गांव में मतदान केंद्र न बनाने की भी मांग की है.
ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.