हमीरपुर में मेडिकल स्टोर बंद, दवाइयों के लिए भटके मरीज! ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ केमिस्ट्स का बड़ा विरोध

Medical Store Strike: ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में हमीरपुर में निजी मेडिकल स्टोर बंद रहे. मरीजों को जरूरी दवाइयों के लिए भटकना पड़ा. केमिस्ट्स ने बिना पर्चे दवा बिक्री और भारी छूट नीति पर सरकार से कार्रवाई की मांग की.
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Hamirpur News: देशभर में ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में चल रहे आंदोलन का असर हिमाचल के हमीरपुर में भी देखने को मिला. हिमाचल प्रदेश राज्य केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के निजी मेडिकल स्टोर पूरी तरह बंद रहे, जिससे मरीजों और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
दवा दुकानों के बंद रहने के कारण कई मरीज जरूरी दवाइयों के लिए पूरे दिन भटकते रहे. लोगों का कहना है कि सरकारी मेडिकल स्टोरों पर सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं, ऐसे में निजी मेडिकल स्टोर बंद होने से स्थिति और गंभीर हो गई.
मरीजों को उठानी पड़ी परेशानी
दवा लेने पहुंचे अश्वनी ने बताया कि वह इमरजेंसी में दवा लेने पहुंचे थे, लेकिन सरकारी दुकान पर जरूरी दवा नहीं मिली. इसके बाद निजी मेडिकल स्टोरों पर गए तो सभी दुकानें बंद मिलीं. उन्होंने सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की.
वहीं राजेश कुमार और अशोक ने बताया कि वे पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज करवा रहे हैं और उन्हें रोजाना दवा की आवश्यकता पड़ती है. हड़ताल के चलते उन्हें काफी परेशानी हुई.
केमिस्ट्स ने सरकार से की कार्रवाई की मांग
हमीरपुर जिला केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के प्रधान Harish Sharma ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री के कारण बिना सत्यापित पर्चों के दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे नशीली दवाओं के दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारी छूट देकर छोटे और लाइसेंसधारी केमिस्ट्स के कारोबार को प्रभावित कर रहे हैं.
“मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा मामला”
केमिस्ट समुदाय ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू किए जाएं, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और छोटे दवा विक्रेताओं के हितों की रक्षा की जा सके.